20 грудня в чемпіонаті Італії відбулися матчі 13-го туру. Аталанта з українцем Русланом Маліновським, який вийшов у основі, розгромила Рому під керівництвом Пауло Фонсеки (4:1).

Аталанта – Рома 4:1

Голи: Сапата, 59, Госенс, 79, Мюріель, 72, Ілічич 85 – Джеко, 3

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Гості відкрили рахунок дуже швидко, вже на 3-й хвилині матчу Едін Джеко вивів Рому вперед. Більше в першому таймі голів ми не побачили.

У другому таймі Аталанта ще активніше почала атакувати і це принесло свої плоди. За 13 хвилин команда Гасперіні забила тричі, відзначилися Дюван Сапата, Робін Госенс і Мюріель. А на 85-й хвилині до розгромного рахунок довів Йосип Ілічич, у якого в цьому матчі на рахунку також 2 асисти.

Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі господарів і відіграв 81 хвилину, після чого був замінений. Рахунок на той час був уже 3:1 на користь Аталанти. Результативними діями українець не відзначився, в першому таймі в його пасиві - попередження.

Аталанта (21 очко) піднялася на 7 місце в турнірній таблиці. Рома (24 бали) займає 4 позицію.

Аталанта – Рома відеоогляд