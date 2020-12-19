В воскресенье, 20 декабря, Аталанта и Рома сыграют в матче чемпионата Италии. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Смотрите также Аталанта – Рома: прогноз букмекеров на матч Серии А Начало трансляции матча Аталанта – Рома на канале "Футбол 2" начнется в 18:55. Поединок начнется в 19:00. Смотреть онлайн Аталанта – Рома можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3". Римляне располагаются на четвертой строчке турнирной таблицы и отстают от Милана, который лидирует в чемпионате, всего на четыре очка. В свою очередь, бергамаские идут на восьмом месте в Серии А. Подопечные Гасперини отстают от Ромы на шесть очков, поэтому победа в этом матче позволит команде Малиновского приблизиться к группе лидеров.

Прошлый тур состоялся буквально несколько дней назад. Аталанта противостояла действующему чемпиону страны Ювентусу. Поединок прошел в упорной борьбе с большим количеством опасных моментов, однако команды не сумели определить более сильного – 1:1.