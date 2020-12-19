У неділю, 20 грудня, Аталанта та Рома зіграють у матчі чемпіонату Італії. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Дивіться також Аталанта – Рома: прогноз букмекерів на матч Серії А Початок трансляції матчу Аталанта – Рома на каналі "Футбол 2" розпочнеться о 18:55. Поєдинок розпочнеться о 19:00. Дивитися онлайн Аталанта – Рома можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1/2/3". Римляни розташовуються на четвертій сходинці турнірної таблиці і відстають від Мілана, який лідирує в чемпіонаті, всього на чотири очки. У свою чергу, бергамаскі йдуть на восьмому місці Серії А. Підопічні Гасперіні відстають від Роми на шість очок, тому перемога в цьому матчі дозволить команді Маліновського наблизитися до групи лідерів.

Минулий тур відбувся буквально кілька днів тому. Аталанта протистояла чинному чемпіону країни Ювентусу. Поєдинок пройшов у впертій боротьбі з великою кількістю небезпечних моментів, проте команди не зуміли визначити сильнішого – 1:1.