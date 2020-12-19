Аталанта – Рома: де дивитися онлайн матч Серії А
У неділю, 20 грудня, Аталанта та Рома зіграють у матчі чемпіонату Італії. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1/2/3", пише 24 канал.
Дивіться також Аталанта – Рома: прогноз букмекерів на матч Серії А
Початок трансляції матчу Аталанта – Рома на каналі "Футбол 2" розпочнеться о 18:55. Поєдинок розпочнеться о 19:00.
Дивитися онлайн Аталанта – Рома можна на відеосервісі Oll.tv.
Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1/2/3".
- Римляни розташовуються на четвертій сходинці турнірної таблиці і відстають від Мілана, який лідирує в чемпіонаті, всього на чотири очки. У свою чергу, бергамаскі йдуть на восьмому місці Серії А. Підопічні Гасперіні відстають від Роми на шість очок, тому перемога в цьому матчі дозволить команді Маліновського наблизитися до групи лідерів.
- Минулий тур відбувся буквально кілька днів тому. Аталанта протистояла чинному чемпіону країни Ювентусу. Поєдинок пройшов у впертій боротьбі з великою кількістю небезпечних моментів, проте команди не зуміли визначити сильнішого – 1:1.
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
Українець став найсильнішою людиною планети: ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Новіковим19 грудня 2020 , 18:43
-
5 золотих медалей для України: 17-річний Ковтун тріумфував на чемпіонаті Європи з гімнастики14 грудня 2020 , 11:18
-
Зручно та завжди під рукою – чому варто встановити мобільний додаток від Marathonbet17 грудня 2020 , 17:22