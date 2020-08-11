Итальянская "Аталанта" и французский ПСЖ откроют программу 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча клубов состоится 12-го августа в Португалии.

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине обладает исключительно группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 1" и будет прямая трансляция матча "Аталанта" – ПСЖ.

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Начало трансляции матча "Аталанта" – ПСЖ в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Где смотреть матч "Аталанта" – ПСЖ онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Аталанта" – ПСЖ можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут просмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в приложении "Воля ТВ" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

Перед игрой

Для итальянской команды это дебютный выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Аталанта" Руслана Малиновского недавно успешно завершила сезон в Серии А, поэтому сконцентрирована на Лиге чемпионов.

До рестарта Лиги чемпионов успел провести два матча и ПСЖ. Парижане выиграли Кубок Франции и Кубок французской лиги.