Італійська "Аталанта" та французький ПСЖ відкриють програму 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч клубів відбудеться 12-го серпня у Португалії.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє винятково група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 1" і буде пряма трансляція матчу "Аталанта" – ПСЖ.

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Початок трансляції матчу "Аталанта" – ПСЖ о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Де дивитися матч "Аталанта" – ПСЖ онлайн

Дивитися легально онлайн матч "Аталанта" – ПСЖ можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.

Перед грою

Для італійської команди це дебютний вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. "Аталанта" Руслана Маліновського нещодавно успішно завершила сезон у Серії А, тому сконцентрована на Лізі чемпіонів.

До рестарту Ліги чемпіонів встиг провести два матчі й ПСЖ. Парижани виграли Кубок Франції та Кубок французької ліги.