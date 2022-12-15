Аталанта активировала возможность пролонгации соглашения с Малиновским, – СМИ

Руслан Малиновский может продолжить свои выступления в футболке Аталанты. Клуб из Бергамо вроде бы воспользовался возможность продления контракта с украинцем еще на один год.

К слову, инсайдер Николо Скир говорит не только о Руслане Малиновском, но и о Луисе Муриеле. Якобы Аталанта пролонгировала контракты обоих до 2024 года.

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Продолжение сотрудничества с украинцем

Такие настройки были в контрактах футболистов. На фоне слухов о возможном уходе Малиновский продолжит защищать цвета Аталанты еще на один год.

Ранее сообщалось, что интерес к Малиновского проявляет французский Марсель и английские Тоттенхэм, Вест Хэм.

Были даже слухи о конфликте между украинским футболистом и главным тренером Аталанты Джаном Пьеро Гасперини. Но Малиновский опроверг эту информацию.

После первого круга клуб из Бергамо занимает 6-ю позицию в таблице Серии А, имея в своем активе 27 очков.

Статистика Руслана Малиновского в сезоне-2022/2023