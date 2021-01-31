У неділю, 31 січня, Аталанта приймала Лаціо у матчі 20 туру чемпіонату Італії з футболу. Господарі поля зазнали поразки– 1:3.

Джерело: 24 канал

Аталанта – Лаціо 1:3

Голи: Пашалич, 79 – Марушич, 3, Корреа, 51, Мурікі, 82

Дещо раніше Гол Маліновського допоміг Аталанті вибити Лаціо в Кубку Італії: відео

"Бьянкочелесті" повели в рахунку завдяки класному удару Адама Марушича на третій хвилині. На початку другого тайму Хоакін Корреа подвоїв перевагу римлян.

Аталанті вдалося відіграти один м'яч зусиллями Маріо Пашаліча, але незабаром Ведад Мурікі встановив остаточний рахунок у матчі.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вийшов на поле на початку другого тайму, але не відзначився результативними діями.