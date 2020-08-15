Італійська "Аталанта" може продати українського півзахисника Руслана Маліновського. Клуб хоче виручити чималу суму за українця.

Маліновський добре зарекомендував себе у цьому сезоні у складі "Аталанти". Але команда може попрощатись з футболістом лише за умови, якщо у клуб надійде дуже щедра пропозиція на Руслана, повідомляє TuttoMercatoWeb.

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Вигідний трансфер

Тренерський штаб налаштований зберегти півзахисника у своєму складі, але все може змінитись, якщо буде хороша пропозиція на Руслана.

Клуб налаштований виручити з трансферу українця не менше 25-30 мільйонів євро. "Аталанта" вже почала розглядати потенціний новобранців команди. Серед них гравці "Шахтаря" Манор Соломон і Тайсон.

У минулому сезоні Маліновський провів 44 матчі, забив дев'ять м'ячів і зробив сім результативних передач. Він декілька разів отримав звання найкращого гравця матчу.

Додамо, що у липні 2019 року було офіційно оголошено про перехід Маліновського до "Аталанти". Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Італійський клуб та гравець підписали контракт на три роки.

Згідно з контрактом українець заробляє в італійському клубі щонайменше один мільйон євро за сезон. Ініціатором такого трансферу українця був президент "Аталанти" Антоніо Перкассі, який без попереднього узгодження зі спортивним директором клубу Сарторі та головним тренером команди Гасперіні запросив Маліновського.