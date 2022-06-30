Санкции действуют: Аталанта не будет платить долг за Миранчука, а россияне будут подавать жалобу

У Руслана Малиновского в Аталанте есть одноклубник как Алексей Миранчук. Российский полузащитник перешел в итальянский клуб в 2020 году, а теперь команда из Бергамо может иметь проблемы.

У талантов могут быть проблемы

Переход Алексея Миранчука из Локомотива, который состоялся в сентябре 2020-го, стоил Аталанте 14,5 миллиона евро. Большую часть суммы итальянский клуб уже выплатил, осталось всего 5 миллионов. Но теперь с ними возникли проблемы.

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Санкции против России, которые ввели против враждебной страны, убивающей украинцев, затронули и банковские системы. Из-за этого Аталанта не может перечислить оставшийся долг на счета московского клуба. Локомотив даже открыл счет в другом банке, но клуб из Бергамо принципиально решил не перечислять средства в другое учреждение.

Аталанта просто перестала выплачивать долг Локомотива за Миранчука. Российский клуб подать жалобу на Аталанту за решение в ФИФА и Спортивный арбитражный суд (САS).

Интересно, что контракт Миранчука с бергамовцами истекает 30 июня 2024 года. Одна в сделке полузащитника прописана опция ее пролонгации еще на год.

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