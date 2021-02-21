В матче чемпионата Италии Аталанта и Наполи, которые намерены бороться за топ-4, выдали яркий поединок и порадовали болельщиков 6 голами. При этом все мячи были забиты во втором тайме, а победила Аталанта – 4:2.

Аталанта – Наполи 4:2 Голы: Сапата, 52, Госенс, 64, Муриель, 71, Ромеро, 79 - Зелински, 58, Госенс, 76 (авт.) К слову: Шаг к чемпионству: Интер разгромил Милан и единолично возглавил Серию А – видео В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Дуван Сапата вывел Аталанту вперед. Наполи отыгрался усилиями Петра Зелински. В середине второго тайма Робин Госенс ​​и Луис Мюриэль вернули преимущество "бергамаско". На 76-й минуте Наполи сократил отставание благодаря автоголу Госенса. Окончательный счет встречи установил Кристиан Ромеро. К сожалению, Виктор Коваленко остался на скамейке запасных и все еще не дебютировал за Аталанту. Вместе с ним в запасе почти всю игру провел Руслан Малиновский, который вышел в компенсированное время. Аталанта поднялась на четвертое место в Серии А. Наполи идет на седьмой позиции.

24 февраля Аталанта дома будет принимать Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Наполи 25 февраля сыграет с Гранадой в 1/16 финала Лиги Европы. Аталанта – Наполи видеообзор