Аталанта у гольовому трилері перемогла Наполі та піднялася у зону Ліги чемпіонів: відео
У матчі чемпіонату Італії Аталанта та Наполі, які мають намір боротися за топ-4, видали яскравий поєдинок і порадували уболівальників 6 голами. При цьому всі м'ячі були забиті в другому таймі, а перемогла Аталанта – 4:2.
Джерело:24 канал
Аталанта – Наполі 4:2
Голи: Сапата, 52, Госенс, 64, Муріель, 71, Ромеро, 79 – Зеліньскі, 58, Госенс, 76 (авт.)
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У першому таймі команди голів не забивали. Після перерви Дуван Сапата вивів Аталанту вперед. Наполі відігрався зусиллями Петра Зелінські.
В середині другого тайму Робін Госенс і Луїс Мюріель повернули перевагу "бергамаско". На 76-й хвилині Наполі скоротив відставання завдяки автоголу Госенса. Остаточний рахунок зустрічі встановив Крістіан Ромеро.
На жаль, Віктор Коваленко залишився на лавці запасних і все ще не дебютував за Аталанту. Разом з ним в запасі майже всю гру провів Руслан Маліновський, який вийшов у компенсований час.
- Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 43 очки і наздогнала Рому та Лаціо. "Вовки" ще сьогодні матимуть шанс на одноосібну третю сходинку, а інші дві команди ризикують пропустити в зону Ліги чемпіонів Ювентус, у якого ще дві гри у запасі.
- 24 лютого Аталанта вдома прийматиме Реал в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наполі 25 лютого зіграє з Гранадою в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Аталанта – Наполі відеоогляд
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