У матчі чемпіонату Італії Аталанта та Наполі, які мають намір боротися за топ-4, видали яскравий поєдинок і порадували уболівальників 6 голами. При цьому всі м'ячі були забиті в другому таймі, а перемогла Аталанта – 4:2.

Аталанта – Наполі 4:2 Голи: Сапата, 52, Госенс, 64, Муріель, 71, Ромеро, 79 – Зеліньскі, 58, Госенс, 76 (авт.) До слова: Крок до чемпіонства: Інтер розгромив Мілан та одноосібно очолив Серію А – відео У першому таймі команди голів не забивали. Після перерви Дуван Сапата вивів Аталанту вперед. Наполі відігрався зусиллями Петра Зелінські. В середині другого тайму Робін Госенс ​​і Луїс Мюріель повернули перевагу "бергамаско". На 76-й хвилині Наполі скоротив відставання завдяки автоголу Госенса. Остаточний рахунок зустрічі встановив Крістіан Ромеро. На жаль, Віктор Коваленко залишився на лавці запасних і все ще не дебютував за Аталанту. Разом з ним в запасі майже всю гру провів Руслан Маліновський, який вийшов у компенсований час. Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 43 очки і наздогнала Рому та Лаціо. "Вовки" ще сьогодні матимуть шанс на одноосібну третю сходинку, а інші дві команди ризикують пропустити в зону Ліги чемпіонів Ювентус, у якого ще дві гри у запасі.

24 лютого Аталанта вдома прийматиме Реал в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наполі 25 лютого зіграє з Гранадою в 1/16 фіналу Ліги Європи. Аталанта – Наполі відеоогляд