2 июля "Аталанта" Малиновского принимала "Наполи" в матче 29 тура Серии А. Хозяева без украинца Руслана Малиновского праздновали успех в матче.

Аталанта – Наполи 2:0

Голы: Палашич, 47, Гозенс, 54

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В прошлом туре "Аталанта" встречалась с "Удинезе". Команда Малиновского одержала важную победу над соперником. Героем встречи стал Луис Муриэль, который на 52-й минуте заменил украинского полузащитника Руслана Малиновского. 29-летний колумбиец оформил дубль в период с 71-й по 79 минуту и принес важные три очка своей команде – 2:3.

В 28 туре "Наполи" дома принимал СПАЛ. Команде Гаттузо не составило труда праздновать успех в этом поединке. Результативные удары в активе Мертенса, Кальехона и Юнеса. Соперник успел отличиться лишь однажды в первом тайме. В итоге счет встречи – 3:1.

Безголевое начало

В этом матче "Аталанта" не смогла рассчитывать на нескольких футболистов, одним из которых оказался украинец Руслан Малиновский. Украинский полузащитник пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

Политано отправил мяч вперед на партнера, который ждал границы офсайда, но один из защитников перехватил мяч. Ассистент арбитра зафиксировал офсайд. Руис забил гол, но в тот момент он находился вне игры.

Мертенс получил передачу, обхитрил защитника соперника и нанес удар – мяч пролетел рядом с воротами.

Кастань выполнил передачу в штрафную соперника. Хорошая передача удалась футболисту хозяев, но надежно сыграла оборона и выбила мяч на угловой.

Руис сделал великолепную передачу в центр штрафной на Кулибали, который пробил, но удар был слишком слабым, чтобы нести угрозу для голкипера "Аталанты".

На 16-й минуте Гомес получил прекрасный пас на углу штрафной и не раздумывая нанес мощный удар – голкипер в невероятном прыжке стал спасителем для команды.

Активный Гомес отправил заброс в штрафную, но Оспина легко забрал мяч в руки.

Сапата опередил Демме, который вынужден был фолить – опасный штрафной, исполнивший Алехандро Гомес.

Небольшой рикошет повлиял на полет мяча, но Оспина спас "Наполи", еще и получив травму в этом эпизоде. Врачи несколько минут колдовали над колумбийцем, но тот не смог продолжить матч. В игру вступил Алекс Мерет, а Оспина с перевязанной головой покинул поле на носилках.

На 32-й минуте Сапате удалось убежать в сольный проход, но футболист "Аталанты" не смог создать что-то опасное с момента – защитники "съели" Сапату и выбили мяч в аут.

Потенциально голевой штрафной заработала "Аталанта". К мячу подошел Гомес, но попал в защитника, который заблокировал собой мощный удар.

Преимущество гостей

В дебюте встречи "Аталанта" открыл счет. Гомес подал в штрафную, где Палашич откликнулся на передачу и лучше всех сыграл на втором этаже – 1:0.

Максимович выполнил великолепную передачу в штрафную соперника, но защитник классно сыграл на опережение.

На 56-й минуте "Аталанта" увеличила счет. Толой отдал в штрафную, где мяч получил Гозенс и мощно пробил в нижний угол ворот – 2:0.

"Наполи" потерял прекрасную возможность сократить счет. Лосано пробил слабо да еще и по центру ворот, где стоял гоклипер соперников.

Аккуратная подача с фланга в штрафную соперников в район 11-метровой отметки. Там Кулибали нанес удар головой – над перекладиной.

На последних минутах матча Зелинский получил передачу на границе штрафной и прицельно пробил. Мяч полетел в нижний угол ворот, но Голлини не дал изменить счет на табло.

Итоговый счет встречи – 2:0.

Обзор матча Аталанта – Наполи

Турнирная таблица Серии А