28 июня в чемпионате Италии прошли матчи 28 тура. "Аталанта" с украинцем Русланом Малиновским одержала важную победу над "Удинезе".

Удинезе – Аталанта 2:3

Голы: Лазанья, 31, 87 – Сапата, 8, Муриэль, 71, 79

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В первом тайме команды обменялись забитыми голами – на мяч Сапата хозяева ответили точным ударом Лазаньи.

Героем встречи стал Луис Муриэль, который на 52-й минуте заменил украинского полузащитника Руслана Малиновского. 29-летний колумбиец оформил дубль в период с 71-й по 79 минуту и принес важные три очка своей команде.

"Удинезе" смог отыграть лишь один мяч – на 87-й минуте поединка отличился Лазанья.

Рекорд "Аталанты"

Второй гол Муриэля стал для "Аталанты" 80-м в текущем сезоне Серии А. Таким образом, клуб из Бергамо обновил свой клубный рекорд результативности в национальном первенстве. В нынешней кампании в чемпионате Италии никто больше "Аталанты" не забивал "Лацио" идет вторым по этому показателю – 64 гола.

Удинезе – Аталанта видеообзор матча