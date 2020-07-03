2 липня "Аталанта" Маліновського приймала "Наполі" у матчі 29 туру Серії А. Господарі без українця Руслана Маліновського святкували успіх у матчі.

Аталанта – Наполі 2:0

Голи: Палашіч, 47, Гозенс, 54

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У минулому турі "Аталанта" зустрічалась з "Удінезе". Команда Маліновського здобула важливу перемогу над суперником. Героєм зустрічі став Луїс Муріель, який на 52-й хвилині замінив українського півзахисника Руслана Маліновського. 29-річний колумбієць оформив дубль в період з 71-ї по 79 хвилину і приніс важливі три очки своїй команді – 2:3.

У 28 турі "Наполі" вдома приймав СПАЛ. Команді Гаттузо не склало труднощів святкувати успіх у цьому поєдинку. Результативні удари у активі Мертенса, Кальєхона та Юнеса. Суперник встиг відзначитись лише одного разу у першому таймі. У підсумку рахунок зустрічі – 3:1.

Безгольовий початок

У цьому матчі "Аталанта" не змогла розраховувати на декількох футболістів, одним з яких виявився українець Руслан Маліновський. Український півзахисник пропускав матч через перебір жовтих карток.

Політано відправив м'яч вперед на партнера, який чекав на межі офсайду, але один із оборонців перехопив м'яч. Асистент арбітра зафіксував офсайд. Руїс забив гол, але у той момент він знаходився поза грою.

Мертенс отримав передачу, обхитрив захисника суперника та завдав удару – м'яч пролетів поруч з воротами.

Кастань виконав передачу у штрафний майданчик суперника. Хороша передача вдалась футболісту господарів, але надійно зіграла оборона та вибила м'яч на кутовий.

Руїс зробив чудову передачу у центр штрафного на Кулібалі, який пробив, але удар був занадто слабким, щоб нести загрозу для голкіпера "Аталанти".

На 16-й хвилині Гомес отримав прекрасний пас на куті штрафного і не роздумуючи завдав потужного удару – голкіпер у неймовірному стрибку став рятівником для команди.

Активний Гомес відправив закидання у штрафний, але Оспіна легко забрав м'яч до рук.

Сапата випередив Демме, який змушений був фолити – небезпечний штрафний, який виконав Алехандро Гомес.

Невеличкий рикошет вплинув на політ м'яча, але Оспіна врятував "Наполі", ще й отримавши травму в цьому епізоді. Лікарі кілька хвилин чаклували над колумбійцем, але той не зміг продовжити матч. У гру вступив Алекс Мерет, а Оспіна з перев'язаною головою покинув поле на ношах.

На 32-й хвилині Сапаті вдалось втекти у сольний прохід, але футболіст "Аталанти" не зміг створити, щось небезпечне з моменту – захисники "з'їли" Сапату та вибили м'яч у аут.

Потенційно гольовий штрафний заробила "Аталанта". До м'яча підійшов Гомес, але влучив у захисника, який заблокував собою потужний удар.

Перевага гостей

У дебюті зустрічі "Аталанта" відкрив рахунок. Гомес подав у штрафний майданчик, де Палашіч відгукнувся на передачу та краще всіх зіграв на другому поверсі – 1:0.

Максимовіч виконав чудову передачу у штрафний суперника, але захисник класно зіграв на випередження.

На 56-й хвилині "Аталанта" збільшила рахунок. Толой віддав у штрафний, де м'яч отримав Гозенс та потужно пробив у нижній кут воріт – 2:0.

"Наполі" втратив чудову нагоду скоротити рахунок. Лосано пробив слабко та ще й по центру воріт, де стояв гокліпер суперників.

Акуратна подача з флангу у штрафний майданчик суперників в район 11-метрової позначки. Там Кулібалі завдав удару головою – над поперечкою.

На останніх хвилинах матчу Зелінський отримав передачу на межі штрафного та прицільно пробив. М'яч полетів у нижній кут воріт, але Голліні не дав змінити рахунок на табло.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0.

Огляд матчу Аталанта – Наполі

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