Аталанта – Милан 0:2

Голы: Кессье, 43 (пен), 90+2 (пен)

Удаление: де Рон, 90+1 (Аталанта)

Аталанте в этом матче достаточно было не проиграть, чтобы финишировать на втором месте. Ведь Милан они опережали на два очка. Место в Лиге чемпионов команда гарантировала себе еще перед тем, ведь из топ-4 по итогам этого тура не выпадала.

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Зато Милан вел борьбу за место в Лиге чемпионов. И команде надо было обязательно побеждать.

Сама игра началась с приятностей для украинских болельщиков – Руслан Малиновский получил звание лучшего игрока мая в чемпионате Италии. Вот только это признание не помогло команде из Бергамо добыть необходимый результат в этом матче.

Победу Милану принесли два гола с пенальти. Первый был забит в конце первого тайма за фол Мехле. Кессье пробил без шансов для голкипера.

Второй 11-метровый удар арбитр назначил уже в компенсированное арбитром время за игру рукой в собственной штрафной. И снова Кессье пробил отлично.

Видеообзор матча Аталанта – Милан

Эта победа позволила Милану в итоге финишировать на втором месте. В то же время Аталанта опустилась на третью строчку турнирной таблицы.

Милан впервые с 2013 года сыграет в Лиге чемпионов.

Четвертым в чемпионате Италии финишировал Ювентус. Хотя команда могла оказаться за пределами топ-4, если бы Наполи обыграл Верону в домашнем матче.