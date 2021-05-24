Аталанта – Мілан 0:2
Голи: Кессьє, 43 (пен), 90+2 (пен)
Вилучення: де Рон, 90+1 (Аталанта)
Аталанті в цьому матчі достатньо було не програти, щоб фінішувати на другому місці. Адже Мілан вони випереджали на два очки. Місце в Лізі чемпіонів команда гарантувала собі ще перед тим, адже з топ-4 за підсумками цього туру не випадала.
Варте уваги Дублі Варді та Бейла, автогол Шмейхеля: Лестер програв Тоттенхему та залишився без ЛЧ – відео
Натомість Мілан вів боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. І команді треба було обов'язково перемагати.
Сама гра розпочалася з приємностей для українських вболівальників – Руслан Маліновський отримав звання найкращого гравця травня в чемпіонаті Італії. От тільки це визнання не допомогло команді з Бергамо здобути необхідний результат в цьому матчі.
Перемогу Мілану принесли два голи з пенальті. Перший було забито наприкінці першого тайму за фол Мехле. Кессьє пробив без шансів для голкіпера.
Другий 11-метровий удар арбітр призначив вже у компенсований арбітром час за гру рукою у власному штрафному. І знову Кессьє пробив відмінно.
Відеоогляд матчу Аталанта – Мілан
Ця перемога дозволила Мілану у підсумку фінішувати на другому місці. Натомість Аталанта опустилася на третю сходинку турнірної таблиці.
Мілан вперше з 2013 року зіграє в Лізі чемпіонів.
Четвертим в чемпіонаті Італії фінішував Ювентус. Хоча команда могла опинитися за межами топ-4, якби Наполі обіграв Верону в домашньому матчі.