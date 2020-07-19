Український легіонер "Аталанти" Руслан Маліновський не зміг допомогти своїй команді обіграти на виїзді "Верону" (1:1) в матчі 34 туру Серії А.

Верона – Аталанта 1:1

Голи: Пессіна, 59 – Сапата, 50

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В першому таймі команди не відзначались голами, а у другій половині "Аталанта" вийшла вперед в рахунку завдяки наполегливості Сапати, який обікрав захисника та пробив повз голкіпера.

"Верона" відставала лише 9 хвилин – Пессіна добив м'яч у ворота після сейву Голліні. "Бергамаски" більше володіли ініціативою, проте веронці з Мігелем Велозу у складі втримали перемогу.

Додамо, що Маліновський провів на полі 78 хвилин та був замінений на Луїса Мурієля. Авторитетний портал WhoScored поставив Маліновському середню оцінку – 6.7.

Верона – Аталанта відеоогляд матчу

Відео дій Маліновського