"Аталанта" Маліновського побила історичний рекорд, але несподівано втратила очки у Вероні: відео
Український легіонер "Аталанти" Руслан Маліновський не зміг допомогти своїй команді обіграти на виїзді "Верону" (1:1) в матчі 34 туру Серії А.
Верона – Аталанта 1:1
Голи: Пессіна, 59 – Сапата, 50
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В першому таймі команди не відзначались голами, а у другій половині "Аталанта" вийшла вперед в рахунку завдяки наполегливості Сапати, який обікрав захисника та пробив повз голкіпера.
"Верона" відставала лише 9 хвилин – Пессіна добив м'яч у ворота після сейву Голліні. "Бергамаски" більше володіли ініціативою, проте веронці з Мігелем Велозу у складі втримали перемогу.
Додамо, що Маліновський провів на полі 78 хвилин та був замінений на Луїса Мурієля. Авторитетний портал WhoScored поставив Маліновському середню оцінку – 6.7.
Верона – Аталанта відеоогляд матчу
Відео дій Маліновського
- Три очки у Вероні дозволили б команді Гасперіні до чотирьох очок скоротити відставання від "Ювентуса" напередодні матчу туринців і де-юре забронювати місце в Лізі чемпіонів.
- Команда Джан П'єро Гасперіні не знає поразок 14 матчів поспіль і повторила клубний рекорд, встановлений в сезоні-1988/89. Також на рахунку бергамців вже 94 забитих м'ячі в сезоні – так багато вони раніше ніколи не забивали.