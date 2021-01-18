У неділю, 17 січня, Аталанта вдома приймала Дженоа у рамках 18 туру Серії А. Команди розійшлись нульовою нічиєю.

Аталанта – Дженоа 0:0

Господарі були у статусі фаворита цього протистояння. У стартовому складі Аталанти на поле вийшов українець Руслан Маліновський, пише 24 канал.

Читайте також Інтер впевнено обіграв Ювентус у принциповому дербі в Італії: відео

Вже на старті матчу гості втратили чудову нагоду забити. Шомурадов отримав класне закидання від партнера по команді, обробив передачу та потужно пробив з-за меж штрафного – м'яч пролетів у лічених сантиметрах біля стійки.

Футболісти Дженоа просто не давали спокійно дихати обороні Аталанти. Чергова атака гостей могла завершитись голом, але Зайц на момент удару був в офсайді.

Господарі могли записати у свій актив диво-гол. Подача з кутового призвела до справжньої "пожежі" біля воріт гостей. Декілька передач п'яткою від гравців Аталанти завершились ударом Сапати – воротар був на місці.

Гості відповіли не менш гостро. Удар гравця Дженоа після стрімкої атаки парирував голкіпер Голліні. По перерві команда Джана П'єра Гасперіні була більше налаштована на атаку. Декілька небезпечних моментів було біля воріт гостей, але голкіпер був на місці, то м'яч летів повз володіння Дженоа. Удари де Рона та Госенса у ефектних стрибках відбив Перін.

Українець Маліновський провів на полі 66 хвилин та був замінений на росіянина Міранчука. Команди так і не змогли змінити нулі на табло місцевого стадіону – 0:0 "суха" нічия у нецікавому матчі.

Аталанта із 32 очками йде 6-ю. Дженоа досі не може вибратись з підвали таблиці – 16 позиція та 15 пунктів.

Аталанта – Дженоа відеоогляд