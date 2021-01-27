Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився голом у матчі 1/4 фіналу Кубка Італії проти Лаціо. Його команда перемогла з рахунком 3:2.

Джерело: 24 канал

Аталанта – Лаціо 3:2

Голи: Дьїмсіті, 7, Маліновський, 37, Міранчук, 57 – Мурікі, 17, Ачербі, 34

Вилучення: Паломіно, 54 (Аталанта)

Незарахований пенальті: Сапата, 66 (Аталанта)

Українець на 37-й хвилині відправив м'яч у сітку воріт суперника після передачі Мюріеля, зробивши рахунок – 2:2.

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Відео голу Маліновського

На 57-й хвилині російський партнер Маліновського по Аталанті Олексій Міранчук забив переможний гол команди і вирвав путівку у півфінал Кубку Італії.

Тепер на рахунку українського хавбека 2 голи і 3 асисти в 21 матчі за Аталанту у нинішньому сезоні у всіх турнірах.