Росіянин Олексія Міранчук переходить в італійську "Аталанту". Клуб з Бергамо домовився про його трансфер з московським "Локомотивом",

Офіційно про трансфер Міранчука оголосив поки лише "Локомотив". А гравець вже навіть встиг попрощатися з вболівальниками команди. Натомість офіційний сайт "Аталанти" поки не підтвердив цю інформацію.

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Річ у тому, що клуби поки досягли принципової згоди щодо трансферу гравця. А перехід Міранчука відбудеться лише тоді, коли футболіст пройде медогляд.

Скільки саме "Аталанта" заплатила за росіянина – не вказується. Журналіст Джанлука Ді Марцо називає суму в 14,5 мільйонів євро.

Відзначимо, що Міранчук виступає на позиції атакувального півзахисника. На цій же позиції виступає й українець Руслан Маліновський, який перейшов до "Аталанти" лише влітку 2019 року. За минулий сезон він провів за команду 44 матчі, в яких забив 9 голів. А "Аталанта" здобула бронзові медалі чемпіонату Італії та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів.