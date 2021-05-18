Аталанта провела очередной стабильный сезон. Команда дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, а в чемпионате Италии почти гарантировала себе серебряные награды. Теперь "черно-синие" могут украсить сезон Кубком Италии.

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Полная противоположность сезон-2020/2021 в Ювентуса. Команда бесславно вылетела из Лиги чемпионов, а в чемпионате Италии рискует не попасть в топ-4. Юве прервал серию из 9 подряд чемпионств в Серии А.

Таким образом, Кубок Италии – это последний шанс Ювентуса хоть как-то исправить провальный сезон. С 2012 года "Старая Синьора" каждый сезон выигрывала минимум один трофей!

Аталанта – Ювентус прогноз Favbet на финал Кубка Италии

Казалось, что Ювентус куда более именитый и более титулованный клуб. Однако достижения прошлого перечеркнуты нынешним. Аталанта – фаворит Кубка Италии.

В букмекерской компании Favbet предлагают коэффициент 1,79 на то, что Аталанта выиграет Кубок Италии. Последний раз клуб выигрывал трофей в 1962 году! Тогда действующему тренеру Аталанты Джан Пьеро Гасперини было всего 4 года.

Вместе с тем, Ювентус не следует списывать со счетов. Туринцы вышли в свой 20 финал (13 побед и 6 поражений). Букмекеры оценили шансы Ювентуса выиграть трофей коэффициентом 2,13.

Аталанта и Ювентус встречались в Кубке Италии 2019 года. Тогда клуб из Бергамо разгромно победил 3:0 и прошел в следующий раунд. Зато в 2018 году туринцы выбили Аталанту в полуфинале по сумме двух матчей.

Букмекеры считают Аталанту фаворитом выиграть матч в основное время. Победа номинальных хозяев оценена коэффициентом 2,53. Зато на победу команды Андреа Пирло букмекеры дают коэффициент 2,90. Ничья в основное время игры оценена коэффициентом 3,45.

Настоящим экспертом по Ювентусу является Руслан Малиновский, который в трех матчах против туринцев забил 2 гола. Мяч украинца в финале оценен коэффициентом 3. В 9 последних матчах за Аталанту Руслан забил 5 голов!

В составе Ювентуса традиционно больше всего угрозу несет португалец Криштиану Роналду. Результативный удар Роналду оценен коэффициентом 1,90. В сезоне 2020/2021 на счету Криштиану уже 36 мячей.

Аталанта играет в веселый атакующий футбол. Зато в Ювентусе целый ряд футболистов, которые могут придумать гол из ничего. Поэтому в матче этих команд можно ожидать несколько забитых мячей. Коэффициент 2,32 на тотал больше 3.0.