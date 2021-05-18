Аталанта провела черговий стабільний сезон. Команда дійшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Італії майже гарантувала собі срібні нагороди. Тепер "чорно-сині" можуть прикрасити сезон Кубком Італії.

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Повна протилежність сезон-2020/2021 у Ювентуса. Команда безславно вилетіла з Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Італії ризикує не потрапити у топ-4. Юве перервав серію з 9 поспіль чемпіонство у Серії А.

Таким чином, Кубок Італії – це останній шанс Ювентуса бодай якось виправити провальний сезон. З 2012 року "Стара Синьйора" щосезону вигравала мінімум один трофей!

Аталанта – Ювентус: прогноз Favbet на фінал Кубка Італії

Здавалося, що Ювентус куди іменитіший та більш титулований клуб. Однак досягнення минулого перекреслені теперішнім. Аталанта – фаворит Кубка Італії.

У букмекерській компанії Favbet пропонують коефіцієнт 1,79 на те, що Аталанта виграє Кубок Італії. Востаннє клуб вигравав трофей у 1962 році! Тоді чинному тренеру Аталанти Джан П'єро Гасперіні було всього 4 роки.

Разом з тим, Ювентус не слід списувати з рахунків. Туринці вийшли у свій 20 фінал (13 перемог та 6 поразок). Букмекери оцінили шанси Ювентуса виграти трофей коефіцієнтом 2,13.

Аталанта і Ювентус зустрічалися у Кубку Італії 2019 році. Тоді клуб з Бергамо розгромно переміг 3:0 та пройшов у наступний раунд. Натомість у 2018 році туринці вибили Аталанту у півфіналі за сумою двох матчів.

Букмекери вважають Аталанту фаворитом виграти матч в основний час. Звитяга номінальних господарів оцінена коефіцієнтом 2,53. Натомість на перемогу команди Андреа Пірло букмекери дають коефіцієнт 2,90. Нічия в основний час гри оцінена коефіцієнтом 3,45.

Справжнім експертом по Ювентусу є Руслан Маліновський, який у трьох матчах проти туринців забив 2 голи. М'яч українця у фіналі оцінений коефіцієнтом 3. У 9 останніх матчах за Аталанту Руслан забив 5 голів!

У складі Ювентусу традиційно чи не найбільше загрози несе португалець Кріштіану Роналду. Результативний удар Роналду оцінений коефіцієнтом 1,90. У сезоні-2020/2021 на рахунку Кріштіану вже 36 м'ячів.

Аталанта грає у веселий атакувальний футбол. Натомість у Ювентусі цілий ряд футболістів, які можуть придумати гол з нічого. Тому в матчі цих команд можна очікувати на декілька забитих м'ячів. Коефіцієнт 2,32 на тотал більше 3.0.