У неділю, 8 листопада, "Аталанта" Руслана Маліновського приймала "Інтер" у центральному матчі 7 туру чемпіонату Італії.

Аталанта – Інтер 1:1

Гол: Міранчук, 79 – Мартінес, 58

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На 24-й хвилині "Інтер" створив перший небезпечний момент. Алессандро Бастоні закинув м'яч у центр штрафного, де Артуро Відаль зміг пробити головою, але не влучив у ворота. Трохи вище поперечини.

Вболівальники побачили гол у матчі аж після перерви. Ешлі Янг зробив відмінний навіс в штрафну, а Лаутаро Мартінес здорово завершив на другому поверсі ударом у правий кут воріт, Марко Спортьєлло виявився переграний – 0:1.

Відео голу Марітнеса

На 66-й хвилині "Інтер" ледь не подвоїв перевагу у рахунку., коли справжній Хаос коївся у штрафному майданчику "Аталанти". Відаль спритно дістався до лінії штрафного і потужно зарядив по центру воріт, але Марко Спортьєлло зловив удачу, проявивши відмінну реакцію. Ніколо Барелла в безодні цього хаосу знайшов м'яч і пробив по воротах. Але голкіпер відбив снаряд, який летів в правий кут воріт.

Наприкінці матчу "Аталанта" вирвала нічию. Олексій Міранчук прорвався крізь захисників, отримав м'яч і класно пробив у нижній правий кут воріт.

Відео голу Міранчука