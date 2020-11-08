"Аталанта" з Маліновським врятувалася від поразки у матчі з "Інтером": відео
У неділю, 8 листопада, "Аталанта" Руслана Маліновського приймала "Інтер" у центральному матчі 7 туру чемпіонату Італії.
Аталанта – Інтер 1:1
Гол: Міранчук, 79 – Мартінес, 58
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На 24-й хвилині "Інтер" створив перший небезпечний момент. Алессандро Бастоні закинув м'яч у центр штрафного, де Артуро Відаль зміг пробити головою, але не влучив у ворота. Трохи вище поперечини.
Вболівальники побачили гол у матчі аж після перерви. Ешлі Янг зробив відмінний навіс в штрафну, а Лаутаро Мартінес здорово завершив на другому поверсі ударом у правий кут воріт, Марко Спортьєлло виявився переграний – 0:1.
Відео голу Марітнеса
На 66-й хвилині "Інтер" ледь не подвоїв перевагу у рахунку., коли справжній Хаос коївся у штрафному майданчику "Аталанти". Відаль спритно дістався до лінії штрафного і потужно зарядив по центру воріт, але Марко Спортьєлло зловив удачу, проявивши відмінну реакцію. Ніколо Барелла в безодні цього хаосу знайшов м'яч і пробив по воротах. Але голкіпер відбив снаряд, який летів в правий кут воріт.
Наприкінці матчу "Аталанта" вирвала нічию. Олексій Міранчук прорвався крізь захисників, отримав м'яч і класно пробив у нижній правий кут воріт.
Відео голу Міранчука
- Таким чином, "Аталанта" вирвала важливий бал та посідає 5 позицію в турнірній таблиці Серії А (13 очок). "Інтер" з 12 балами йде 6-м.
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