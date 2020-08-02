У суботу, 1 серпня, "Аталанта" приймала "Інтер" у матчі 38 туру Серії А. Поєдинок закінчився впевнено перемогою гостей – 0:2.

Аталанта – Інтер 0:2

Голи: Д'Амброзіо, 1, Янг, 20

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У заключному турі Серії А "Аталанті" була потрібна перемога над "Інтером", щоб вийти на друге місце, однак команда з Бергамо поступилася з рахунком 0:2.

Господарі розпочали жахливо, пропустивши контратаку "Інтер"а з прострілом Лаутаро на Лукаку та його пропуском м'яча на Бареллу вже на 20-й секунді. Джімшіті вибив м'яч на кутовий, але з нього одразу ж прилетів гол – Голліні помилився на виході, зіткнувшись з Госенсом, а Д'Амброзіо замкнув у порожні ворота.

Відео голу Д'Амброзіо

На 20-й хвилині міланці подвоїли перевагу після шикарного голу Янґа: Ешлі змістився з лівого флангу і з-за меж карного майданчика ефектно закрутив м'яч точно у дальній кут – 0:2.

Відео голу Янга

Таким чином, "Інтер" набрав 82 очки й завершив сезон 2019/20 на другому місці в Серії А. "Аталанта", маючи 78 залікових балів у активі, залишилась третьою завдяки кращій статистиці особистих зустрічей з "Лаціо".

Турнірна таблиця Серії А