По информации источника, до этого игрок выступал в России в "тепличных условиях", а после перехода в Италию и попадания в другую реальность, ему стало очень трудно.

К слову Украинец Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в марте

Общаюсь с руководством Аталанты. Алексея Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. Аталанта далеко не гранд в Италии, хотя и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резаный-перерезаный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим,

– сказал агент футболиста Деннис Лахтер.

Карьера Миранчука в Аталанте: коротко