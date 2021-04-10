По информации источника, до этого игрок выступал в России в "тепличных условиях", а после перехода в Италию и попадания в другую реальность, ему стало очень трудно.
К слову Украинец Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в марте
Общаюсь с руководством Аталанты. Алексея Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. Аталанта далеко не гранд в Италии, хотя и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резаный-перерезаный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим,
– сказал агент футболиста Деннис Лахтер.
Карьера Миранчука в Аталанте: коротко
- Алексей Миранчук перешел в Аталанту из московского Локомотива в октябре прошлого года. В текущем сезоне за 19 матчей в Серии А забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
- Основная позиция Миранчука – атакующий полузащитник, на которой в клубе из Бергамо выступает украинец Руслан Малиновский.