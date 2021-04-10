За інформацією джерела, до цього гравець виступав в Росії в "тепличних умовах", а після переходу в Італію і попадання в іншу реальність, йому стало дуже важко.

До слова Українець Маліновський став найкращим гравцем Аталанти в березні

Спілкуюся з керівництвом Аталанти. Олексія Міранчука продаватимуть, він клубу не потрібен. Рішення прийнято. Аталанта далеко не гранд в Італії, хоч і намагається бути умовно п'ятою серйозною командою в лізі. І якщо напівмертвий Ілічич, який весь різаний-перерізаний, який старше на 8 років, викликає у тренерського штабу більшу довіру, то про що ми взагалі говоримо,

– сказав агент футболіста Денніс Лахтер.

Кар'єра Міранчука в Аталанті: коротко