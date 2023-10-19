Им приписывали конфликт: тренер Аталанты неожиданно похвалил Малиновского перед очной игрой

В воскресенье, 22 октября, Аталанта на своем поле будет принимать Дженоа. Этот матч станет знаковым для Руслана Малиновского.

Украинский полузащитник впервые вернется на "Стадио Атлете Адзурри д'Италия" в качестве соперника своего бывшего клуба. В Бергамо он провел три с половиной года, где в течение двух сезонов являлся одним из лидеров команды.

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Гасперине верит в талант Малиновского

Однако концовка его пребывания в клубе была смазана. Украинец начал получать меньше игрового времени, а закончилось все трансфером в Марсель из-за конфликта с наставником. Там Малиновский провел всего полгода и вернулся в Италию, где ныне защищает цвета Дженоа.

В преддверии матча главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини вспомнил уход из команды Руслана Малиновского. С его слов можно понять, что все недоразумения в прошлом. Опытный наставник довольно одобрительно отозвался об украинском полузащитнике и отдельно выделил его самую главное футбольное качество.

Руслан ушел через технический выбор, но мы говорим о здоровом парне и отличном игроке. Его левая нога доставила нам много удовольствия. Уверен, что она тоже принесет это Дженоа. Возможно, начиная со следующей игры,

– сказал Гасперини.

Отметим, что поединок между Аталантой и Дженоа состоится 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 19.00. Сейчас хозяева поля занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, а действующий клуб украинца идет 15-м.

. Всего за Аталанту Руслан Малиновский провел 143 матча, в которых забил 30 голов и отдал 28 ассистов. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим ассистентом Серии А с 12 голевыми передачами. У Дженоа пока что провел 6 матчей, результативными действиями не отмечался.