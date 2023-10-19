Український півзахисник уперше повернеться на "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія" у якості суперника свого колишнього клубу. В Бергамо він провів три з половиної роки, де протягом двох сезонів був одним із лідерів команди.

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Гасперіні вірить у талант Маліновського

Проте кінцівка його перебування у клубі була змазаною. Українець почав отримувати менше ігрового часу, а закінчилося все трансфером у Марсель через конфлікт із наставником. Там Маліновський провів лише півроку та повернувся в Італію, де нині захищає кольори Дженоа.

Напередодні матчу головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні згадав відхід з команди Руслана Маліновського. З його слів можна зрозуміти, що всі непорозуміння в минулому. Досвідчений наставник досить схвально відгукнувся про українського півзахисника та окремо виділив його найголовнішу чесноту.

Руслан пішов через технічний вибір, але ми говоримо про здорового хлопця та відмінного гравця. Його ліва нога принесла нам багато задоволення. Впевнений, що вона також принесе це Дженоа. Можливо, починаючи з наступної гри,

– сказав Гасперіні.

Зазначимо, що поєдинок між Аталантою та Дженоа відбудеться 22 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00. Наразі господарі поля посідають шосту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Італії, а чинний клуб українця йде 15-м.

Довідка. Всього за Аталанту Руслан Маліновський провів 143 матчі, у яких забив 30 голів та віддав 28 асистів. У сезоні-2020/2021 він став найкращим асистентом Серії А з 12 гольовими передачами. У Дженоа поки провів 6 матчів, результативними діями не відзначався.