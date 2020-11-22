В 8-м туре серии А "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, завершила вничью гостевой матч со "Специей".

Специя – Аталанта 0:0

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В самом начале матча перекладина приняла на себя технический удар Диего Фариаса. Впоследствии Дуван Сапата также попал в штангу ударом низом.

На 56-й минуте Робин Гозенс забил бергамцам, однако после вмешательства VAR его гол был отменен из-за очень тонкого офсайда его ассистента Сапата. Вратарь хозяев Иван Проведело также сделал все, чтобы гости не забили победный мяч.

Таким образом, "Аталанта" набрала 14 очков и сравнялась по этому показателю с "Наполи", "Ромой" и "Лацио", заняв пятое место по разнице мячей, а "Специя" – на 12-м месте с активом в девять очков.

Специя – Аталанта видеообзор