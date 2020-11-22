У 8-му турі серії А "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Маліновський, завершила внічию гостьовий матч зі "Спецією".

Спеція – Аталанта 0:0

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На самому початку матчу поперечина прийняла на себе технічний удар Дієго Фаріаса. Згодом Дуван Сапата також влучив у штангу ударом низом.

На 56-й хвилині Робін Гозенс забив бергамцям, однак після втручання VAR його гол був відмінений через дуже тонкого офсайду його асистента Сапата. Воротар господарів Іван проведело також зробив все, щоб гості не забили переможний м'яч.

Таким чином, "Аталанта" набрала 14 очок і зрівнялася за цим показником з "Наполі", "Ромою" і "Лаціо", посівши п'яте місце за різницею м'ячів, а "Спеція" - на 12-му місці з активом в дев'ять очок.

Спеція – Аталанта відеоогляд