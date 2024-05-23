Малиновский поздравил бывшую команду с триумфом в Лиге Европы
Источник:Инстаграм Руслана Малиновского
Аталанта впервые в своей истории завоевала еврокубок. В финале Лиги Европы команда из Бергамо разгромила леверкузенский Байер.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини сотворили настоящую сенсацию в Дублине. "Бергамаски" нанесли первое поражение в сезоне немецкому Байеру (3:0) и выиграли Лигу Европы.
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Не забыл бывшую команду
Настоящим героем финала стал нигерийский вингер Аталанты Адемола Лукман, который оформил хет-трик.
Бывший хавбек "Богини" Руслан Малиновский поздравил свою бывшую команду с выдающимся успехом. Украинец опубликовал пост в инстаграме.
С наилучшими пожеланиями всем ребятам, тренеру и всем жителям Бергамо,
– написал Малиновский.
Малиновский поздравил Аталанту / фото из инстаграма футболиста
Карьера Малиновского в Аталанте
- Напомним, что Руслан Малиновский стал игроком "бергамасков" летом 2019 года.
- В составе Аталанты он дважды становился бронзовым призером Серии А: 2019/20, 2020/21 и был финалистом Кубка Италии (2020/21).
- Украинец стал лучшим ассистентом Серии А в сезоне 2020/21 (12 голевых пасов).
- За три с половиной сезона Руслан сыграл за Аталанту 143 матча, забил 30 голов и отдал 28 ассистов.
- В сезоне 2022/23 Малиновский потерял доверие Гасперини и зимой перешел в Олимпик. Сейчас украинец защищает цвета Дженоа.