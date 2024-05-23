Подопечные Джан Пьеро Гасперини сотворили настоящую сенсацию в Дублине. "Бергамаски" нанесли первое поражение в сезоне немецкому Байеру (3:0) и выиграли Лигу Европы.

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Не забыл бывшую команду

Настоящим героем финала стал нигерийский вингер Аталанты Адемола Лукман, который оформил хет-трик.

Бывший хавбек "Богини" Руслан Малиновский поздравил свою бывшую команду с выдающимся успехом. Украинец опубликовал пост в инстаграме.

С наилучшими пожеланиями всем ребятам, тренеру и всем жителям Бергамо,

– написал Малиновский.

Малиновский поздравил Аталанту / фото из инстаграма футболиста

Карьера Малиновского в Аталанте