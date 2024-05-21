Финал Лиги Европы-2023/2024 примет Ирландия. Матч между Аталантой и Байером начнется 22 мая в 22:00 (по Киеву) на стадионе "Авива" в Дублине, пишет 24 Канал.

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Как команды сыграли в полуфинале турнира

В полуфинальном раунде ЛЕ Аталанта прошла французский Марсель. Первая встреча между этими командами закончилась ничьей 1:1. Зато в ответном матче, который проходил в Италии, бергамовцы разгромили гостей со счетом 3:0. Общий результат противостояния был 4:1 в пользу бывшего клуба Руслана Малиновского.

В другом противостоянии 1/2 финала Лиги Европы Байер встречался с итальянской Ромой. На выезде "фармацевты" одержали победу с комфортным счетом 0:2. Поэтому команде Хаби Алонсо нужно было не растерять это преимущество перед домашней игрой.

Рома могла победить Байер в ответном матче 1:2. Но леверкузенцы снова показали свой фирменный стиль в этом сезоне-2023/2024, забив на последних секундах поединка 2:2. Противостояние, которое состояло из двух матчей, закончилось с результатом 4:3 в пользу клуба из Германии.

Кто покажет финал Лиги Европы в Украине

Медиасервис MEGOGO – официальный транслятор еврокубковых матчей в Украине. Финал Лиги Европы между Аталантой и Байером можно будет посмотреть на канале "MEGOGO Футбол 1".

Это будет третья лобовая встреча этих клубов в истории футбола. Байер пока еще не побеждал Аталанту. Оба поединка, которые состоялись в 1/8 финала Лиги Европы-2021/2022, заканчивались победами итальянского клуба – 3:2 и 1:0.