Фінал Ліги Європи-2023/2024 прийме Ірландія. Матч між Аталантою та Баєром розпочнеться 22 травня о 22:00 (за Києвом) на стадіоні "Авіва" у Дубліні, пише 24 Канал.

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Як команди зіграли у півфіналі турніру

У півфінальному раунді ЛЄ Аталанта пройшла французький Марсель. Перша зустріч між цими командами закінчилась нічиєю 1:1. Натомість у матчі-відповіді, який відбувався в Італії, бергамівці розгромили гостей з рахунком 3:0. Загальний результат протистояння був 4:1 на користь колишнього клубу Руслана Маліновського.

В іншому протистояння 1/2 фіналу Ліги Європи Баєр зустрічався із італійською Ромою. На виїзді "фармацевти" здобули перемогу із комфортним рахунком 0:2. Тому команді Хабі Алонсо потрібно було не розгубити цю перевагу перед домашньою грою.

Рома могла перемогти Баєр у матчі-відповіді 1:2. Але леверкузенці знову показали свій фірмовий стиль у цьому сезоні-2023/2024, забивши на останніх секундах поєдинку 2:2. Протистояння, яке складалось із двох матчів, закінчилось із результатом 4:3 на користь клубу із Німеччини.

Хто покаже фінал Ліги Європи в Україні

Медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор єврокубкових матчів в Україні. Фінал Ліги Європи між Аталантою та Баєром можна буде переглянути на каналі "MEGOGO Футбол 1".

Це буде третя лобова зустріч цих клубів в історії футболу. Баєр поки що ще не перемагав Аталанту. Обидва поєдинки, які відбулись в 1/8 фіналу Ліги Європи-2021/2022, закінчувались звитягами італійського клубу – 3:2 та 1:0.