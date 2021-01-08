Пандемия коронавируса продолжает поражать клубы Английской Премьер-лиги. Теперь она коснулась другого турнира – Кубка английской лиги.

Астон Вилла выставит на матч третьего раунда Кубка Англии против Ливерпуля состав U-23 и футболистов из младших возрастных групп. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Джон Перси.

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Встреча между командами запланирована на пятницу, 8 января. Она состоится в случае, если у бирмингемцев найдется достаточно здоровых игроков.

Коронавирус в АПЛ

Первая команда Астон Виллы вместе с главным тренером Дином Смитом не сможет принять участие в поединке из-за вспышки коронавируса. Экспериментальный состав на матч выведет наставник команды U-23 Марк Дилэйни.

Отметим, что ранее случаи коронавируса были в Фулхэме, Ньюкасле и Астон Вилле. В общем, из-за COVID-19 было отменено 6 матчей АПЛ.

К слову. Матч Астон Вилла – Ливерпуль состоится 8 января. Начало в 21:45.