Пандемія коронавірусу продовжує вражати клуби Англійської Прем'єр-ліги. Тепер вона торкнулася іншого турніру – Кубка англійської ліги.

Астон Вілла виставить на матч третього раунду Кубка Англії проти Ліверпуля склад U-23 і футболістів з молодших вікових груп. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Джон Персі.

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Зустріч між командами запланована на п'ятницю, 8 січня. Вона відбудеться в разі, якщо у бірмінгемців знайдеться достатньо здорових гравців.

Коронавірус в АПЛ

Перша команда Астон Вілли разом з головним тренером Діном Смітом не зможе взяти участь в поєдинку через спалах коронавірусу. Експериментальний склад на матч виведе наставник команди U-23 Марк Ділейні.

Зазначимо, що раніше випадки коронавірусу були у Фулхемі, Ньюкаслі та Астон Віллі. Загалом, через COVID-19 було скасовано 6 матчів АПЛ.

До слова. Матч Астон Вілла – Ліверпуль відбудеться 8 січня. Початок о 21:45.