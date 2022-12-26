Астон Вілла – Ліверпуль 1:3

Голи: Воткінс, 59 – Салах, 5, ван Дейк, 37, Байчетіч, 81.

В Англії продовжується 17 тур чемпіонату АПЛ, який випав на Boxing Day, 26 грудня. На понеділок було винесно сім матчів, а центральним можна назвати битву Астон Вілли та Ліверпуля, пише 24 канал.

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Команда з Бірмінгема оживилась після приходу на тренерську посаду Унаї Емері. Іспанець встиг провести всього два матчі перед перервою на ЧС і обидва виграв – у Манчестер Юнайтед та Брайтона.

Ліверпуль також пішов на паузу після двох перемог поспіль (над Тоттенхемом і Саутгемптоном). Втім склад команди Клоппа був далекий від ідеалу. Після чемпіонату світу все ще відпочивав француз Конате, тоді як Жота, Фірміно, Діас та Мілнер досі не оговтались від травм.

Фактор Салаха

Проте "червоні" змогли на класі здолати Астон Віллу, яка теж не могла розраховувати на чемпіона світу Еміліано Мартінеса, тому виставила резервного воротаря Ольсена. У першому таймі гості відзначились трічі, але м'яч Матіпа не був зарахований через офсайд.

Героєм зустрічі варто назвати Мохамеда Салаха. Спочатку єгиптянин точно замкнув простріл від Робертсона. А перед перервою форвард вже сам віддав пас на ван Дейка після кутового і нідерландець вдруге вразив ворота господарів.

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Астон Вілла змогла відквитати один м'яч в середині першого тайму, головою забив Воткінс. Але крапку у грі поставив Байчетіч, який вийшов на заміну. Всього дві хвилини знадобились іспанцю, щоб відзначитись своїм першим голом в АПЛ.

Відеоогляд матчу Астон Вілла – Ліверпуль:

Після цієї поразки віллани залишаються 14-ими, маючи п'ятибальний гандикап над зоною вильоту. Ліверпуль також не змінив позицію (6-ту), але відставання від МЮ зменшилось до одного очка. Правда, у підопічних тен Хага є гра в запасі.

Довідка. Вже 30 грудня Ліверпуль зіграє наступний поєдинок АПЛ. Суперником команди Клоппа стане Лестер. У свою чергу Астон Вілла вийде на поле вже у новому році. 1 грудні підопічні Емері відправляться в гості до Тоттенхема.