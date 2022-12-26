Эвертон – Вулверхэмптон 1:2

Голы: Мина, 7 (1:0), Поденсе, 22 (1:1), Аит-Нури, 90+5 (1:2)

В понедельник, 26 декабря, в Англии состоялись матчи 17-го тура Премьер-лиги. Ливерпульский Эвертон на своем поле принимал одного из аутсайдеров чемпионата Вулверхэмптон.

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Эвертон продолжает неприятную серию

Команда Виталия Миколенко балансирует над зоной вылета, так что в матче с "волками" им "кровь из носа" нужна была победа.

Начало поединка не предвещало ничего плохого подопечным Лэмпарда. Уже на 7-й минуте поединка защитник "ирисок" Эрри Мина воспользовался великолепной подачей с углового и головой отправил мяч в сетку ворот Вулвз.

Однако гости быстро пришли в себя после этого удара и в середине первого тайма сравняли счет. Потугальский вингер "волков" Дониел Поденсе ударом по центру ворот пробил голкипера Эвертона и сборной Англии Джордана Пикфорда.

Подопечные Лэмпарда могли отыграться на 27-й минуте игры, а голевую передачу записать на свой счет Миколенко. Виталий подключился к атаке своим левым флангом и сделав нацеленную подачу в штрафную на Энтони Гордона. Однако атакующий хав "ирисок" упустил голевой момент.

Когда игра подходила к своему завершению, футболисты Вулвз сумели вырвать победу. На 5-й компенсированной минуте защитник "волков" Райан Аит-Нури получил пас в штрафной и пробил мяч под левую стойку. Пикфорд не смог спасти свою команду.

Эвертон потерпел восьмое поражение в чемпионате Англии. У команды Лэмпарда 14 очков в 16 поединках. От зоны вылета "ирисок" удаляет только один балл.

Видеообзор матча Эвертон – Вулверхэмптон

Справка. В следующем 18-м туре АПЛ Эвертон сыграет на выезде против Манчестер Сити. Игра состоится 31 декабря.