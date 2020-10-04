У матчі чемпіонату Англії "Астон Вілла" розгромила на власному полі "Ліверпуль". У ворота чинних чемпіонів АПЛ влетіло одразу сім голів.

Астон Вілла – Ліверпуль 7:2

Голи: Воткінс, 4, 22, 39 МакГінн, 35, Барклі, 55, Гріліш, 66, 75 – Салах, 33, 60

До цього матчу "Ліверпуль" йшов без поразок в чемпіонаті здобувши три перемоги. Команда забила 9 голів, пропустивши лише тричі. І в разі перемоги могла піднятися на перше місце, яке посідають її непримиримі суперники – "Евертон" (4 перемоги у чотирьох матчах).

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Та на заваді "мерсисайдцям" стала "Астон Вілла", яка теж лише перемагала в цьому сезоні АПЛ (але лише у двох матчах).

Відкрив рахунок у цьому матчі Воткінс вже на 4-й хвилині. На 39-й хвилині на його рахунку вже був дубль, а на табло було 4:1. ще один гол забив МакГінн, а за "Ліверпуль" відзначився Салах.

У двох перших голах взяв участь Гріліш. Він же асистував Барклі, коли той забивав п'ятий гол у ворота "Ліверпуля". А після цього сам забив двічі.

"Ліверпуль" вперше в історії АПЛ пропускає сім голів за один матч.