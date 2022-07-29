Украинец Кочергин отметился безумным голом в Лиге конференций: победное видео

Польский Ракув 28 июля сыграл ответный матч квалификации Лиги конференций против Астаны. Поединок в Казахстане окончился минимальной победой гостей.

Два матча – два гола

В первом поединке футболисты Ракува уже гарантировали выход в следующий раунд, ведь матч закончился разгромной победой польского клуба со счетом 5:0. Поэтому игра на выезде была только формальной, пишет 24 канал.

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Как и в первой встрече, Владислав Кочергин записал свою фамилию в протокол матча. Уже на 16-й минуте счет в поединке стал 0:1 в пользу гостей. Украинский легионер Ракува обворовал соперника и мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч прямым ударом прошил сетку ворот Астаны. Голкипер казахстанской команды никак не смог парировать выстрел.

Невероятный гол от Кочергина, впоследствии ставший еще и победным. В течение всего матча команды создавали опасные моменты, но реализовать ни один из них никто не смог. В итоге – 0:1, минимальная победа Ракуна на выезде.

За двумя матчами счет 0:6 в пользу польского Ракува.

Кочергин провел на поле 78 минут и отправился отдыхать на скамью запасных поляков. Вместо него в игре появился Шимон Чиж.

Видео гола Кочергина

Напомним, что Кочергин перешел из Зари в Ракув в марте 2022 года. После трансфера успел провести за новый клуб 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций Ракув сыграет против Спартака Трнавы.