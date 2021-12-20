Ассист Зинченко помог МанСити установить два уникальных рекорда в АПЛ

Манчестер Сити 19 декабря разгромил Ньюкасл на выезде 0:4. Такая результативность позволила "горожанам" побить сразу два рекорда.

Один матч – два рекорда

Команда Пепа Гвардиолы забила четыре гола в ворота хозяев. Зато Ньюкасл не ответил ни одним. К третьему голу Манчестер Сити присоединился Александр Зинченко. Украинец ассистировал Рияду Махрезу.

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К слову, для Зинченко это было дебютное результативное действие в этом сезоне в шести встречах в английском чемпионате.

Благодаря результативному матчу "горожанам" удалось превзойти сразу два рекорда. МанСити одержал свою 34-ю победу в календарном году – это новый рекорд АПЛ. Прошлый лучший показатель, который установил Ливерпуль, держался еще с далекого 1982-го года,

МанСити – "машина для голов"

Гол с участием Зинченко стал для клуба из Манчестера 105-м, а взятие ворот Ньюкасла от Рахима Стерлинга – 106-м. Это наибольшее количество голов за год.

Впереди Сити может еще больше обновить свои рекорды. В 2021 году на подопечных Гвардиолы ждет еще два матча АПЛ – дома против Лестера (26 декабря) и выездная встреча с Брентфордом (29 декабря).