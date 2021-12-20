Один матч – два рекорди

Команда Пепа Гвардіоли забила чотири голи у ворота господарів. Натомість Ньюкасл не відповів жодним. До третього голу Манчестер Сіті долучився Олександр Зінченко. Українець асистував Ріяду Махрезу.

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До слова, для Зінченка це була дебютна результативна дія у цьому сезоні у шести зустрічах в англійському чемпіонаті.

Завдяки результативному матчу "містянам" вдалось перевершити відразу два рекорди. МанСіті здобув свою 34-ту перемогу у календарному році – це новий рекорд АПЛ. Минулий найкращий показник, який встановив Ліверпуль, тримався ще з далекого 1982-го року,

МанСіті – "машина для голів"

Гол за участі Зінченка став для клубу з Манчестера 105-м, а взяття воріт Ньюкасла від Рахіма Стерлінга – 106-м. Це найбільша кількість голів за рік.

Попереду Сіті може ще більше оновити свої рекорди. У 2021 році на підопічних Гвардіоли чекає ще два матчі АПЛ – вдома проти Лестера (26 грудня) та виїзна зустріч із Брентфордом (29 грудня).