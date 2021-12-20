Один матч – два рекорда
Команда Пепа Гвардиолы забила четыре гола в ворота хозяев. Зато Ньюкасл не ответил ни одним. К третьему голу Манчестер Сити присоединился Александр Зинченко. Украинец ассистировал Рияду Махрезу.
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К слову, для Зинченко это было дебютное результативное действие в этом сезоне в шести встречах в английском чемпионате.
Благодаря результативному матчу "горожанам" удалось превзойти сразу два рекорда. МанСити одержал свою 34-ю победу в календарном году – это новый рекорд АПЛ. Прошлый лучший показатель, который установил Ливерпуль, держался еще с далекого 1982-го года,
МанСити – "машина для голов"
Гол с участием Зинченко стал для клуба из Манчестера 105-м, а взятие ворот Ньюкасла от Рахима Стерлинга – 106-м. Это наибольшее количество голов за год.
Впереди Сити может еще больше обновить свои рекорды. В 2021 году на подопечных Гвардиолы ждет еще два матча АПЛ – дома против Лестера (26 декабря) и выездная встреча с Брентфордом (29 декабря).
- МанСити лидирует после 18-ти туров АПЛ. "Горожане" имеют в своем активе 44 очка, опережая ближайшего соперника, которым является Ливерпуль, на 3 балла.
- Третью позицию занимает Челси – 28 пунктов.