Ассист украинца Безуса помог Генту вырвать победу в Лиге конференций

Украинский полузащитник Гента Роман Безус отметился ассистом в матче Лиги конференций против Флоры.

Флора – Гент 0:1

Гол: Лемаич, 54

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Гости вышли вперед на 54-й минуте матча. Украинский хавбек Роман Безус отдал голевую передачу. Гол забил форвард Дарко Лемаич, счет открыт в пользу клуба из Бельгии.

Через 10 минут Романа заменили, но одноклубники украинца удержали минимальную победу.