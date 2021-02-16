Центральный защитник Ларисы Максим Максименко отметился ассистом в чемпионате Греции. Он запомнился результативным действием в матче против АЕКа.

Клубы встречались в рамках 22 тура чемпионата Греции. Лариса – аутсайдер сезона, а вот АЕК, за который выступают украинцы Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко, идет третьим, поэтому фаворитом этого противостояния были именно гости.

Стоящее Украинец Яремчук оформил хет-трик и стал героем матча чемпионата Бельгии: видео

Асист украинца

Среди всех украинских легионеров с первых минут вышел на поле только Максименко. Чигринский и Данченко начали матч на скамейке запасных, а последний вышел лишь на замену во втором тайме.

На 80-й минуте бывший игрок Колоса Максименко ассистировал на Акунью, которому удалось сравнять счет встречи – 2:2. Но радость хозяев была недолгой. Уже на 90-й минуте АЕК вышел вперед благодаря результативному выстрелу от Албаниса. А уже в добавленное арбитром время четвертый гол гостей забил Шиманский.

Для Максименко это был второй поединок в составе Ларисы. Первый он сыграл в Кубке Греции, где команда уступила 1:2.

Интересно, что минутой ранее Лариса не смогла реализовать пенальти. С 11 метров промахнулся Муканджо. В итоге – 2:4 победа АЕКа.