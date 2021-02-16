Центральний захисник Лариси Максим Максименко відзначився асистом у чемпіонаті Греції. Він запам'ятався результативною дією у матчі проти АЕКа.

Клуби зустрічались у рамках 22 туру чемпіонату Греції. Лариса – аутсайдер сезону, а от АЕК, за який виступають українці Євген Шахов, Дмитро Чигринський та Олег Данченко, йде третім, тому фаворитом цього протистояння були саме гості.

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Асист українця

Серед усіх українських легіонерів із перших хвилин вийшов на поле лише Максименко. Чигринський та Данченко розпочали матч на лавці запасних, а останній вийшов лише на заміну у другому таймі.

На 80-й хвилині колишній гравець Колоса Максименко асистував на Акунью, якому вдалось зрівняти рахунок зустрічі – 2:2. Але радість господарів була недовгою. Вже на 90-й хвилині АЕК вийшов вперед завдяки результативному пострілу від Албаніса. А вже у доданий арбітром час четвертий гол гостей забив Шиманський.

Для Максименка це був другий поєдинок у складі Лариси. Перший він зіграв у Кубку Греції, де команда поступилася 1:2.

Цікаво, що хвилиною раніше Лариса не змогла реалізувати пенальті. З 11 метрів схибив Муканджо. У підсумку – 2:4 перемога АЕКа.