Осуждать войну не нужно: ASOIF сообщила условия допуска "нейтральных" атлетов из России

Весной МОК рекомендовал допустить спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям на условиях "нейтральности". Однако условия допуска, которые должны выполнить россияне и белорусы, больше похожи на обычную формальность.

Президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти разъяснил условия допуска представителей РФ и Беларуси к соревнованиям. Для того, чтобы соответствовать критериям нейтральности, они будут вынуждены подписать декларацию.

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Для возвращения к соревнованиям достаточно подписать бумажку

Россиянам и белорусам не нужно публично осуждать агрессию. В ассоциации беспокоятся уголовным преследованием спортсменов, которое может угрожать им в России.

"Спортсмены получат на подпись декларацию. Но от них не будут требовать говорить, что они выступают против войны – в России это является уголовным нарушением.

Мы с юридической помощью разрабатываем модель декларации. Пилоты Формулы-1 это уже делают. Федерации типа плавания уже впереди, мы будем пытаться это все сбалансировать, но это нелегко!", – рассказал президент ASOIF.

Кроме того, еще не согласован контроль над выполнением условий отбора спортсменов.

Есть еще одна щекотливая тема – контроль за соблюдением критериев отбора. Мы изучаем возможность доверить это Спортивному арбитражному суду. Но пока это не официально,

– заявил Битти.

Несмотря на отсутствие подготовленной декларации, спортивные федерации в спешке возобновляют россиян и белорусов в своих соревнованиях. Теперь уже 10 федераций прислушались к рекомендациям МОК.

Условия допуска россиян и белорусов