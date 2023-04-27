Президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту (ASOIF) Франческо Річчі Бітті роз'яснив умови допуску представників РФ та Білорусі до змагань. Для того, щоб відповідати критеріям нейтральності вони будуть змушені підписати декларацію.

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Для повернення до змагань достатньо підписати папірець

Росіянам та білорусам не потрібно публічно засуджувати агресію. В асоціації турбуються кримінальним переслідуванням спортсменів, яке може їм загрожувати у Росії.

"Спортсмени отримають на підпис декларацію. Але від них не вимагатимуть казати, що вони виступають проти війни – в Росії це є кримінальним порушенням.

Ми з юридичною допомогою розробляємо модель декларації. Пілоти Формули-1 вже це роблять. Федерації на кшталт плавання вже попереду, ми будемо намагатися це все збалансувати, але це нелегко!", – розповів президент ASOIF.

Крім того, ще не узгоджений контроль за виконанням умов відбору спортсменів.

Є ще одна делікатна тема – контроль за дотриманням критеріїв відбору. Ми вивчаємо можливість доручити це Спортивному арбітражному суду. Але поки це не офіційно,

– заявив Бітті.

Не дивлячись на відсутність підготовленої декларації, спортивні федерації поспіхом поновлюють росіян та білорусів у своїх змаганнях. Наразі вже 10 федерацій прислухалися до рекомендацій МОК.

Умови допуску росіян та білорусів