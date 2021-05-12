Неожиданный контракт для украинца

Сначала в UFC объявили, что украинец проведет бой 22 мая в тяжелом дивизионе с Беном Ротвелом, у которого снялся соперник Филипе Линс.

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Но позже в инстаграме Можаров отметил, что UFC не успеет сделать ему рабочую визу в США, поэтому с Ротвелом он не подерется. При этом в промоции решили предложить ему контракт.

"22 мая драться я не буду. С UFC позвонили и сказали, что спортивную рабочую визу они не успеют сделать за короткий срок. Они предложили подписать меня в организацию. Они дают мне контракт на четыре боя.

Я остаюсь в UFC. Ждем моего дебюта и скорее всего я упаду в 83,9 кг. Мне кажется, что до 93 кг – это не моя категория в UFC. Я был готов подраться с Беном в хевивейте, чтобы выйти и показать себя, поскольку этот шанс выпал для меня очень внезапно, я не думая согласился на этот бой", – написал Можаров.

30 апреля Можаров должен был провести бой в турнире лиги PFL, но украинец от боя отказался.