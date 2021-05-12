Несподіваний контракт для українця

Спочатку в UFC оголосили, що українець поб'ється 22 травня у важкому дивізіоні з Беном Ротвелом, у якого знявся суперник Філіпе Лінс.

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Але пізніше в інстаграмі Можаров зазначив, що UFC не встигне зробити йому робочу візу в США, тому з Ротвелом він не поб'ється. При цьому у промоції вирішили запропонувати йому контракт.

"22 травня битися я не буду. З UFC зателефонували і сказали, що спортивну робочу візу вони не встигнуть зробити за короткий термін. Вони запропонували підписати мене в організацію. Вони дають мені контракт на чотири бої. Я залишаюся в UFC. Чекаємо мого дебюту і швидше за все я впаду в 83,9 кілограма. Мені здається, що до 93 кілограмів – це не моя категорія в UFC. Я був готовий побитися з Беном в хевівейті, щоб вийти і показати себе, оскільки цей шанс випав для мене дуже раптово, я не думаючи погодився на цей бій", – написав Можаров.

30 квітня Можаров повинен був провести бій в турнірі ліги PFL, але українець від бою відмовився.